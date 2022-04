Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer. FOTO: dpa/AP/Alexander Zemlianichenko Laut Agentur Tass Österreich dementiert russischen Bericht über Gaszahlung in Rubel Von dpa | 27.04.2022, 11:50 Uhr

Österreich bezahlt laut Kanzler Karl Nehammer russisches Gas weiter nur in Euro. Einen Bericht der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass, wonach Österreich die Zahlung in Rubel akzeptiert hat, wies der konservative Regierungschef am Mittwoch in einem Tweet als „Fake News“ zurück.