Der russische Präsident Putin hat in der illegal besetzten Gebieten in der Ostukraine das Kriegsrecht verhängt. Foto: IMAGO/Gavriil Grigorov up-down up-down Krieg gegen die Ukraine Putin verhängt Kriegsrecht in annektierten Gebieten in der Ostukraine Von dpa | 19.10.2022, 13:56 Uhr

Der russische Präsident Wladimir Putin hat in vier kürzlich annektierten ukrainischen Gebieten den Kriegszustand verhängt. Ein entsprechendes Dekret habe er bereits unterschrieben, sagte Putin am Mittwoch. Damit gehen erweiterte Machtbefugnisse für die russischen Besatzungsverwaltungen in den Gebieten Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja einher.