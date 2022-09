Die Luxusjacht „Dilbar“ befindet sich zurzeit in Bremen. Foto: dpa/Sina Schuldt up-down up-down Beschlagnahmtes Luxusgut Razzia in der „Dilbar“: Beamte durchsuchen Oligarchen-Jacht in Bremen Von dpa | 27.09.2022, 18:12 Uhr

Die Luxusjacht „Dilbar“ sorgt in Norddeutschland für Aufsehen. Die in Bremen festgesetzte Jacht eines russischen Oligarchen rückt in den Fokus der Beamten.