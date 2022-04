Der russische Millionär Oleg Tinkow bezeichnete den russischen Angriffskrieg als „Massaker“. FOTO: IMAGO images / ITAR-TASS Oleg Tinkow So tickt der russische Millionär, der Wladimir Putin kritisiert Von Torben Kessen | 20.04.2022, 14:03 Uhr

Der schwerreiche Russe Oleg Tinkow nennt das russische Militär eine „Scheißarmee“. Was ist das für ein Mann, der so scharfe Kritik am eigenen Herkunftsland übt?