Außenministerin Annalena Baerbock war am Dienstag in die Ukraine gereist. Foto: imago images/photothek „Haben wir keine Präzisionswaffen?" Russischer Politiker ruft zu Mord an Außenministerin Baerbock auf Von Jakob Patzke | 12.01.2023, 16:26 Uhr

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock war am Dienstag überraschend in die Ukraine gereist. In Russland reagierte man verärgert auf den Besuch der deutschen Politikerin. Ein Abgeordneter der Duma bedrohte Baerbock gar indirekt mit dem Tod.