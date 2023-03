Der Soldat soll bereits im vergangenen Sommer erzählt haben, unweit der ukrainischen Hauptstadt Kiew einen Zivilisten erschossen zu haben Symbolfoto: AP/dpa up-down up-down Gemordet und geplündert Russischer Soldat gesteht Kriegsverbrechen – und wird für „Fake News“ verurteilt Von dpa | 16.03.2023, 17:05 Uhr

Er sagte, was er als russischer Soldat in der Ukraine tat: gemordet und geplündert. Für den Kreml sind das „Fake News“. Nun wurde der Armeeangehörige in Russland verurteilt.