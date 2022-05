Ein Aufklärungsflugzeug der russischen Armee sorgte für Aufregung. (Archivbild) FOTO: dpa/Uncredited Konsequenzen angekündigt Russisches Aufklärungsflugzeug dringt in schwedischen und dänischen Luftraum ein Von afp | 01.05.2022, 15:33 Uhr

Die Lage in Europa wird immer prekärer: Ein russisches Aufklärungsflugzeug drang unerlaubterweise sowohl in den dänischen als auch schwedischen Luftraum ein. Zwei dänische Kampfflieger sind unmittelbar in die Luft gestiegen.