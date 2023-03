Wladimir Putin (r), Präsident von Russland, und Xi Jinping, Präsident von China, haben bei ihrem gemeinsamen Treffen in Moskau ihre wirtschaftliche Zusammenarbeit bestärkt. Foto: dpa/Sergei Karpukhin up-down up-down Strategische Partnerschaft bis 2030 Russland steigert Öl- und Gaslieferungen nach China – mit neuer Pipeline Von dpa | 21.03.2023, 11:31 Uhr | Update vor 13 Min.

Am Dienstag haben Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin mehrere Abkommen zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit unterzeichnet. Russland sichert China so in der Energiefrage ab. Was Putin im Gegenzug erhält.