In Russland gab es eine Rally, um die Referenden zu unterstützen. Foto: IMAGO/Alexey Maishev up-down up-down Referenden in der Ostukraine Scheinreferenden: Stimmabgabe mit vorgehaltener Waffe – Die Nacht im Überblick Von dpa | 24.09.2022, 07:32 Uhr

Die Scheinreferenden in den ostukrainischen Gebieten Cherson, Donezk, Luhansk und Saporischschja über einen Beitritt zu Russland sind gestartet. Der ukrainische Präsident warnt die dortigen Bewohner vor einer Einberufung in die russische Armee. Ein Überblick über Geschehnisse in der Nacht und Ausblick auf den Tag.