Ukraine-Krieg - US-Finanzministerin Yellen in Kiew Foto: dpa/Ukrainian Presidential Office/Planet Pix via ZUMA Press Wire up-down up-down Russische Invasion Wolodymyr Selenskyj ehrt getöteten Scharfschützen – das geschah in der Nacht und | 13.03.2023, 07:25 Uhr Von Mark Otten dpa | 13.03.2023, 07:25 Uhr

Das Video einer Erschießung sorgte weltweit für Entsetzen – Präsident Selenskyj ehrt nun das mutmaßliche Opfer. Der Mann soll kurz vor seinem Tod „Ruhm der Ukraine!“ gerufen haben. Und: Die Kämpfe in Bachmut gehen weiter. Was in der Nacht geschah.