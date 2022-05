Ukraine-Präsident Selenskyj. FOTO: dpa/ZUMA Wire/Präsidentschaft der Ukraine Treffen am 9. Mai „Starker politischer Schritt“: Selenskyj lädt Scholz nach Kiew ein Von dpa | 06.05.2022, 17:44 Uhr | Update vor 2 Min.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Bundeskanzler Olaf Scholz nach Kiew eingeladen. Scholz könne einen „sehr starken politischen Schritt“ unternehmen und am 9. Mai in die ukrainische Hauptstadt kommen, sagte Selenskyj am Freitag bei einer Veranstaltung der Londoner Denkfabrik Chatham House.