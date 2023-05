Die ukrainischen Truppen haben nach eigenen Angaben in der Umgebung der schwer umkämpften Stadt Bachmut weitere Geländegewinne erzielt. Symbolfoto: dpa/AP/LIBKOS up-down up-down Militärhilfen aus Deutschland Ukraine sieht sich im Kampf um Bachmut auf gutem Weg – das geschah in der Nacht Von dpa | 15.05.2023, 07:12 Uhr

Hat sich das Blatt im Kampf um die ukrainische Stadt Bachmut gewendet? Das Militär will nach eigenen Angaben weitere Geländegewinne erzielt haben. Unterdessen kehrt Präsident Wolodymyr Selenskyj nach seiner Europareise in die Hauptstadt Kiew zurück. Was in der Nacht geschah.