Neben der russischen Flagge hat der Berliner Senat auch Ukraine-Flaggen verboten. FOTO: dpa/Gerald Matzka Kritik an Verordnung Berliner Polizei verbietet ukrainische und russische Flaggen bei Gedenkfeier Von dpa | 07.05.2022, 15:44 Uhr

Das Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa wird dieses Jahr überschattet vom Krieg in der Ukraine. In Berlin hat die Polizei deshalb an mehreren Gedenkorten unter anderem ukrainische und russische Flaggen verboten. Das halten manche für falsch.