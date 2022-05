Wem gehört die Jacht? FOTO: dpa/Leon Lord In der Südsee gestrandet In Deutschland gebaut: Streit um Superjacht zwischen Russland und den USA Von dpa | 05.05.2022, 22:20 Uhr

Der Ukraine-Krieg hat Folgen bis in die Südsee. Denn hier ankert zurzeit die Superjacht „Amadea“. Die USA will sie von einem russischen Oligarchen beschlagnahmen. Doch auf einmal wird der Besitzer gewechselt. Interessant: Das Schiff wurde in Schleswig-Holstein erbaut.