Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk geriet bei „Anne Will“ mit den anderen Gästen aneinander. FOTO: imago images/Jürgen Heinrich Scholz-Rede und Waffenlieferungen „Moralisch verwahrlost“: Ukraine-Botschafter Melnyk polarisiert bei „Anne Will“ Von Jakob Patzke | 09.05.2022, 11:14 Uhr

Die TV-Ansprache von Bundeskanzler Olaf Scholz und die Ukraine-Politik der deutschen Bundesregierung waren am Sonntag die bestimmenden Themen in der Talkshow „Anne Will“. Der ukrainische Botschafter Andrij Melnyk zeigte sich enttäuscht von der Rede des Kanzlers – und geriet besonders mit einem Gast in heftigen Streit.