Krieg in Europa Deutschland liefert gepanzerte Fahrzeuge und Raketenwerfer an die Ukraine Von dpa | 15.09.2022, 15:28 Uhr

Deutschland wird nach Angaben von Verteidigungsministerin Christine Lambrecht zwei weitere Mehrfachraketenwerfer Mars sowie 50 gepanzerte Fahrzeuge vom Typ Dingo an die Ukraine liefern. Zudem würden auch 200 Raketen für die Mehrfachraketenwerfer überlassen, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag in Berlin.