Ukraine-Krieg - Erstes Getreide-Schiff unterwegs nach Istanbul FOTO: Khalil Hamra up-down up-down Ukraine-Krieg Ukraine: Das Rätsel um Getreidefrachter „Razoni“ geht weiter Von dpa | 09.08.2022, 08:10 Uhr

Eigentlich war er fast schon am Ziel. Der ukrainische Getreidefrachter „Razoni“ landete dann überraschend in der Türkei. Was ist passiert?