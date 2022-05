Schwangere Kateryna Galmalova aus Mykolajiw in einem Luftschutzkeller in Lwiw: „Ich will nicht, dass Kinder im Krieg geboren werden. Und ich will nicht im Krieg gebären. Und ich will nicht in einem Keller oder einem Bunker entbinden. Ich will nicht, dass irgendein Kind an einem solchen Ort geboren wird.“

FOTO: dpa/Nariman El-Mofty