„Zeit für Pragmatismus" Ukraine-Krieg: Baerbock wirbt für Lieferung schwerer Waffen Von dpa | 11.04.2022, 11:01 Uhr

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat sich für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine ausgesprochen. „Die Ukraine braucht weiteres militärisches Material - vor allen Dingen auch schwere Waffen“, sagte die Grünen-Politikerin am Montag am Rande eines EU-Außenministertreffens in Luxemburg.