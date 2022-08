Weil zwei Mal die Stromversorgung ausfiel, hatten sich am Donnerstag zwei Reaktorblöcke des AKW Saporischschja abgeschaltet. FOTO: imago images/SNA up-down up-down Krieg in der Ukraine Eskaliert der Konflikt um das AKW Saporischschja? Was in der Nacht geschah Von dpa | 26.08.2022, 06:43 Uhr

Wegen eines Stromausfalls hatten sich am Donnerstag zwei Reaktorblöcke des AKW Saporischschja abgeschaltet. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fürchtet nun eine Eskalation und bittet den Westen um weitere Hilfen. Was in der Nacht geschah.