In der Ukraine wurde am Samstagabend vielerorts Luftalarm ausgelöst. Symbolfoto: dpa/Kyodo Live Liveblog zum Ukraine-Krieg Zu Beginn des ESC-Finales: Erneuter Luftalarm in der Ukraine Von dpa/AFP/red | 13.05.2023, 11:41 Uhr | Update vor 23 Min.

Zu Beginn des Finales vom Eurovision Song Contests (ESC) ist in der von Russland angegriffenen Ukraine am Samstagabend in den meisten Regionen Luftalarm ausgelöst worden. Alle aktuellen News zum Ukraine-Krieg im Liveblog.