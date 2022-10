Die Ukraine zeigt trotz massiver russischer Luftangriffe auf Kraftwerke und andere Infrastruktur ungebrochen Kampfeswillen. Foto: dpa/AP/Emilio Morenatti up-down up-down Ukraine-Krieg im Überblick Russland greift weiter ukrainische Energieversorgung an – das geschah in der Nacht Von dpa | 21.10.2022, 06:20 Uhr

Das russische Militär hat seine Angriffe auf die Energieversorgung in der Ukraine fortgesetzt. Präsident Wolodymyr Selenskyj gibt sich dennoch kämpferisch und nannte Russland einen Terrorstaat. Was in der Nacht geschah.