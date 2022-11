Vitali Klitschko, Kiews Bürgermeister, wird scharf von Präsidenten Selenskyj kritisiert. Archivfoto: dpa/EUROPA PRESS/Kike Rincón up-down up-down Ukraine-Krieg im Überblick Selenskyj übt Kritik an Klitschko, Cherson wird evakuiert – das geschah in der Nacht Von dpa | 26.11.2022, 07:30 Uhr

Der ukrainische Präsident Selenskyj kritisiert seinen politischen Nebenbuhler Vitali Klitschko. Die Menschen in Kiew würden sich beschweren. Gleichzeitig wurden die ersten Zivilisten aus der zurückeroberten Stadt Cherson evakuiert. Ein Überblick, was am Freitag und in der Nacht geschah.