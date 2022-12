Russland hat nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde Nasa in diesem Jahr wohl Weizen im Wert von rund einer Milliarde Dollar (rund 950 Millionen Euro) von ukrainischen Feldern geerntet. Archivfoto: dpa/Ukrinform up-down up-down Ukraine-Krieg im Überblick Russland erntet ukrainischen Weizen in Milliardenwert – das geschah in der Nacht Von dpa | 04.12.2022, 07:12 Uhr

Nach Angaben der US-Raumfahrtbehörde Nasa, hat Russland in der Ukraine mittlerweile Weizen in Milliardenwert abgeerntet. Derweil will sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit dem EU-Preisdeckel für russisches Öl nicht zufrieden geben. Das geschah in der Nacht.