Selenskyj fordert nun auch Kampfflugzeuge, um sich gegen Russland zu verteidigen. Polen befürwortet Lieferungen. Was sagen die USA? Kriegsgeschehen im Überblick Kampfflugzeug-Lieferungen an die Ukraine nicht ausgeschlossen – das geschah in der Nacht Von dpa | 27.01.2023, 06:46 Uhr

Die Panzer-Lieferungen an die Ukraine sind fix – und auch Kanada will sich nun beteiligen. Doch die Rufe nach Kampfflugzeugen werden laut. Einige Länder schließen es nicht aus, Kiew auch diesen Wunsch zu erfüllen. Was in den letzten Stunden geschah.