Die ukrainische Zivilbevölkerung wird immer wieder Opfer russischer Angriffe. FOTO: dpa/ZUMA Press Wire/Celestino Arce Lavin Krieg in der Ukraine Hunderte Zivilisten sitzen in der Ostukraine fest – das geschah in der Nacht Von dpa | 15.06.2022, 06:22 Uhr

Bahnt sich ein Drama wie in Mariupol an? In Bunkern unter einem Chemiewerk in der Ostukraine sitzen Hunderte Zivilisten fest. Russland will ihnen offenbar die Flucht ermöglichen. Was in der Nacht geschah und ein Ausblick auf den Tag.