Der ukrainischer Präsident Wolodymyr Selenskyj hat am Donnerstag die Niederlande besucht und forderte erneut die strafrechtliche Verfolgung Russlands durch den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Foto: dpa/Pool ANP/AP/Remko De Waal up-down up-down Ukraine-Krieg im Überblick Luftalarm in Kiew und die große Sorge vor autoritären Staaten – was zuletzt geschah Von dpa | 05.05.2023, 07:49 Uhr

Während Selenskyj in den Niederlanden ist, wird in Kiew Luftalarm ausgelöst – durch eine eigene Drohne. Die USA machen sich währenddessen Sorgen über autoritäre Länder, die offenbar mutiger werden. Ein Überblick, was in den vergangenen Stunden geschah.