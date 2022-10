Russlands Terror gegen die Ukraine geht weiter. Kamikaze-Drohnen fordern viele Todesopfer. Foto: Ukrinform/dpa up-down up-down Das geschah in der Nacht Drohnen-Terror über Kiew – Iran an der Seite Russlands? Von dpa | 18.10.2022, 07:42 Uhr

Russische Flugzeuge tragen Tod und Zerstörung in die Ukraine. Nun trifft der Absturz eines solchen Bombers das eigene Gebiet und die eigenen Leute. In Kiew explodieren weiter Kamikaze-Drohnen. Ein Überblick zum Geschehen in der Nacht und was heute wichtig wird.