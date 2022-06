Am Donnerstagmittag traf Kanzler Scholz auf Präsident Selenskyj. FOTO: dpa/Kay Nietfeld Reise nach Kiew Bei Ukraine-Besuch: Scholz fordert EU-Beitrittsstatus für Ukraine und Moldau , afp und | 16.06.2022, 07:37 Uhr | Update vor 16 Min. Von dpa Jakob Patzke | 16.06.2022, 07:37 Uhr | Update vor 16 Min.

Bundeskanzler Olaf Scholz ist am Donnerstag gemeinsam mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem italienischen Regierungschef Mario Draghi in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist. Dort richtet er einen Appell an die EU.