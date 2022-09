Kreml-Chef Wladimir Putin soll sich in einem Anwesen nördlich von Moskau aufhalten. Archivfoto: dpa/Pool Sputnik Kremlin/AP/Sergei Bobylev up-down up-down Nördlich von Moskau Bericht: Putin macht eine Woche Urlaub in seinem Luxusdomizil Von Jakob Patzke | 26.09.2022, 18:21 Uhr

In der vergangenen Woche verkündete Russlands Präsident Wladimir Putin seine Teilmobilmachung. 300.000 zusätzliche Soldaten sollen in den Ukraine-Krieg ziehen. Der Kreml-Chef selbst soll sich kurz nach seiner Ansprache in ein Luxusdomizil zurückgezogen haben – mit Massagesalon und Swimmingpool.