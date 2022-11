Cherson: Das Gebiet ist von den russischen Besatzern befreit. Foto: dpa/Bernat Armangue up-down up-down Ukraine-Krieg im Überblick Schock-Funde in befreiter Region Cherson – das geschah in der Nacht Von dpa | 20.11.2022, 09:27 Uhr

Immer neue Gräueltaten russischer Besatzer in der Ukraine kommen ans Tageslicht: Was Ermittler in der befreiten Region Cherson entdecken. Die aktuellen Ereignisse im Ukraine-Krieg im Überblick.