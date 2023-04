Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj empfing am Donnerstag Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Kiew. Foto: dpa/Ukrainian Presidential Press Office/AP/Uncredited up-down up-down Westliches Militärbündnis Selenskyj macht weiter Druck wegen Nato-Beitritt – das geschah in der Nacht Von dpa | 21.04.2023, 06:56 Uhr

Nach dem Treffen mit Generalsekretär Jens Stoltenberg hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seinen Wunsch nach einem Nato-Beitritt bekräftigt. Er wünscht sich eine Einladung noch in diesem Sommer. Was in der Nacht geschah.