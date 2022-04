Ein von einer Rakete getroffenes Wohnhaus steht auf dem Hauptplatz von Borodjanka, einem kleinen Dorf in der Ukraine. FOTO: dpa/Matthew Hatcher Krieg in der Ukraine Selenskyj fordert härtere Sanktionen, Explosionen in Lwiw - was in der Nacht geschah Von dpa | 06.04.2022, 06:57 Uhr

Sind die in Butscha begangenen Taten nur die Spitze des Eisbergs? In der Politik geht die Diskussion um härtere Sanktionen gegen Russland weiter. Was in der Nacht in der Ukraine geschah - und was heute ansteht.