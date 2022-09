So reagiert Selenskyj auf die jüngsten Drohungen von Putin. Foto: dpa/Andrew Kravchenko up-down up-down 300.000 Reservisten eingezogen Ukraine-Krieg: Das sagt Selenskyj zur Teilmobilmachung in Russland Von Flora Hallmann | 21.09.2022, 15:03 Uhr

Am Mittwochmorgen hat Putin eine Teilmobilmachung verkündet, 300.000 Reservisten sollen so in den Krieg gegen die Ukraine eingezogen werden können. Nun hat sich der ukrainische Präsident Selenskyj gegenüber der „Bild“ dazu geäußert.