Vitali Klitschko ist seit 2014 Bürgermeister von Kiew. Mehrere Stromausfälle Heftiger Beschuss: Klitschko wollte Kiew im Winter evakuieren lassen Von afp | 13.03.2023, 10:25 Uhr

Seit dem Krieg in der Ukraine steht die Hauptstadt Kiew immer wieder unter Beschuss. Im vergangenen Winter soll es so heftig gewesen sein, dass Bürgermeister Vitali Klitschko eine Evakuierung der Stadt in Betracht zog.