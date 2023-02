Zum Jahrestag der russischen Besetzung hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Rückeroberung der Krim gefordert. Archivfoto: dpa/AP/Efrem Lukatsky up-down up-down Krieg in der Ukraine Selenskyj fordert Rückeroberung der Krim – das geschah in der Nacht Von dpa | 27.02.2023, 06:35 Uhr

Seit neun Jahren hält Russland die ukrainische Halbinsel Krim besetzt. Trotz aller Kriegsanstrengungen will Präsident Wolodymyr Selenskyj auch dieses verlorene Gebiet nicht aufgeben. Was in der Nacht geschah.