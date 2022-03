Hohe Auszeichnung in Hannover : Gerhard Schröder verzichtet von selbst auf Ehrenbürgerwürde

Die Stadt Hannover will Altkanzler Gerhard Schröder (77) die Ehrenbürgerwürde aberkennen. Dem Schritt kommt der 77-Jährige zuvor.

Altkanzler Gerhard Schröder steht wegen seiner Freundschaft zum russischen Machthaber Wladimir Putin in der Kritik. Die Stadt Hannover hatte dem prominenten Niedersachsen daher in einem Schreiben mitgeteilt, ihm die Ehrenbürgerwürde zu entziehen. Auf die Auszeichnung verzichtet Schröder nun von selbst. In einem Schreiben von ihm heißt es: „Ich verzicht...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.