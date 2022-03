Ukraine-Krise : Haftbefehl gegen Putin? So könnte der russische Präsident im Gefängnis landen

Wladimir Putin führt allerhand Gründe an, um die Invasion in die Ukraine zu rechtfertigen. Der Internationale Gerichtshof erkennt keinen davon an. Tatsächlich könnte ein Haftbefehl gegen Wladimir Putin ausgestellt werden.

Die Invasion Russlands in die Ukraine wird international breit als Verletzung des Völkerrechts verurteilt. Inzwischen wurden auch erste gerichtliche Schritte gegen Russland eingeleitet. Doch welche Möglichkeiten der Verfolgung gibt es überhaupt, und was können die internationalen Gerichte in Den Haag leisten? Der Internationale Gerichtshof Das höchste ...

