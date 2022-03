Hohe Kosten für Speditionen : Hunderte Lkw rollen im Konvoi durch Hamburg – Protest gegen Spritpreise

Aufgrund der deutlich gestiegenen Spritpreise hat es am Samstag in Deutschland mehrere Lkw-Prostete gegeben: Allein in Hamburg waren es mehrere Hundert Lastkraftwagen-Fahrer.

Ein Lastwagen-Konvoi ist am Samstagvormittag im Protest gegen zu hohe Spritpreise in Hamburg gestartet. Nach Angaben der Polizei sind rund 250 Wagen beteiligt, ein Trucker berichtete von etwa 350 beteiligten Fahrzeugen. An den meisten Lastwagen sind Transparente angebracht. Auf diesen steht etwa „Systemrelevante Trucker brauchen faire Dieselpreise“ o...

