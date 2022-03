Umstrittener Ex-Kanzler : „Kampagne gegen meinen Mann“: Schröder-Kim verteidigt Gerhard Schröder

Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder steht aktuell schwer unter Druck. Selbst Bundeskanzler Scholz hat ihn aufgefordert von seinem Ämter bei den russischen Unternehmen zurückzutreten. Jetzt äußert sich Schröders Ehefrau zu den Anschuldigungen.

Die Ehefrau des früheren Bundeskanzlers Gerhard Schröder (SPD) hat sich auf Instagram zur Kritik an ihrem Mann im Ukraine-Konflikt geäußert. Sie sei entsetzt, mit welcher Eilfertigkeit die SPD in der Führung, aber auch in vielen Grundorganisationen eine Kampagne gegen ihren Mann unterstütze, schrieb Soyeon Schröder-Kim am Samstag auf Instagram. „Ihr kö...

