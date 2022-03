Treffen in der Türkei : „Keine Fortschritte“: Gespräch von Lawrow und Kuleba ohne Ergebnis beendet

Das Treffen der Außenminister von Russland und der Ukraine hat nach Angaben des ukrainischen Ministers Dmytro Kuleba keine entscheidenden Fortschritte gebracht.

Das erste Gespräch von Russlands Außenminister Sergej Lawrow und seinem ukrainischen Kollegen Dmytro Kuleba seit Beginn des Kriegs in der Ukraine ist beendet. Die beiden Minister gingen nach etwa anderthalb Stunden wieder auseinander, berichtete das russische Staatsfernsehen am Donnerstag aus Antalya in der Türkei. Einen gemeinsamen Auftritt vor der Pr...

