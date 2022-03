Mehrere Tote bei Luftangriffen : Lage in Mariupol spitzt sich zu – Selenskyj bleibt in Kiew: Was in der Nacht geschah

Mögliche Fluchtmöglichkeiten für Ukrainer sind weiterhin ungewiss, mehr als zehn Menschen – darunter auch Kinder – sterben bei Luftangriffen in der Stadt Sumy: Was in der Nacht geschah und was am Dienstag wichtig wird.

Im russischen Angriffskrieg in der Ukraine spitzt sich die Lage der Bevölkerung in umkämpften Städten weiter zu. Am Dienstag soll es einen neuen Anlauf für Fluchtkorridore unter anderem aus Kiew und der belagerten Hafenstadt Mariupol geben. Die Angriffe und Kämpfe gingen 13 Tage nach dem russischen Einmarsch weiter. Selenskyj: „Ich bleibe in Kiew“ Der...

