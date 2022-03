Keine akute Bedrohung : Neuer Marine-Inspekteur warnt vor russischen Minen in Ostsee

Vizeadmiral Jan Christian Kaack ist seit Freitag Inspekteur der Marine. Er blickt besorgt auf die Lage in der Ukraine.

Der Konflikt um die Ukraine hat zu einem Einsatz der Deutschen Marine in einem bisher unbekannten Umfang geführt. Wie der Inspekteur der Marine, Jan Christian Kaack, sagte, sind insgesamt 24 Schiffe im Mittelmeer und auf der Ostsee im Einsatz, darunter drei Fregatten. „Wir haben alles rausgebracht, was schwimmt. Wir können so zusammen mit den Nato-Part...

