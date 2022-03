Reaktion auf Ukraine-Krieg : Niedersachsen spricht sich für Erdgasförderung vor Borkum aus

Erdgasförderung nahe des Nationalparks Wattenmeer? Das wollte Niedersachsen bislang nicht. Nun vollzieht Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) angesichts des Ukraine-Krieges die Kehrtwende und ruft den Bund zu Steuersenkungen auf.

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann will neuen Erdgasförderungen nahe des Wattenmeers vor der Insel Borkum nach anfänglicher Skepsis nun zügig den Weg ebnen. „Wer zeitnah unabhängig von russischem Erdgas werden will, muss die vorhandenen Ressourcen nutzen. Dabei sollte eine mögliche Erdgasförderung so gestaltet sein, dass wir einen hohe...

