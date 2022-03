Nach Kriegsausbruch : Posieren mit Kalaschnikow: So kämpft eine junge Abgeordnete in Kiew

Während hunderttausende Menschen gen Westen fliehen, rüsten sich in der Hauptstadt Kiew viele für den Häuserkampf. Eine Abgeordnete will ihre Heimat verteidigen, mit allen Mitteln.

Einige Abgeordnete des ukrainischen Parlaments zeigen sich seit dem in der vergangenen Woche ausgebrochenen Krieg in ihrer Heimat kämpferisch. Darunter auch die liberale Kira Rudik: Immer wieder gibt sie Interviews für die größten TV-Sender weltweit, berichtet über die Lage in der Hauptstadt Kiew und bewertet die Geschehnisse des russischen Angriffskri...

