Zahlreiche Forderungen : Putin nennt Bedingungen: Erst dann beendet Russland den Krieg

Die russischen Angriffe auf die Ukraine nehmen kein Ende. Eine Beendigung des Krieges stellt Wladimir Putin in Aussicht - unter diesen Bedingungen.

Russlands Präsident Wladimir Putin hat seine Bedingungen für eine Beendigung der „Militär-Operation“ in der Ukraine nach Kremlangaben bekräftigt. Die Regierung in Kiew müsse die „Volksrepubliken“ Luhansk und Donezk sowie Russlands Souveränität über die Schwarzmeer-Halbinsel Krim anerkennen, teilte der Kreml am Dienstagabend in Moskau mit. Zudem müsse ...

