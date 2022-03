Ukraine-Krieg : Raus aus Mariupol: Neuer Versuch für einen Fluchtkorridor

Der erste Versuch, in der Ukraine einen humanitären Fluchtkorridor einzurichten, ist gescheitert. In Mariupol soll es nun gelingen.

In der ukrainischen Großstadt Mariupol am Asowschen Meer hat am Sonntag ein neuer Versuch begonnen, die Menschen über einen humanitären Korridor in Sicherheit zu bringen. Die prorussischen Separatisten der „Volksrepublik Donezk“ teilten mit, die ersten 300 Menschen hätten die Stadt „trotz Provokationen ukrainischer Nationalisten“ verlassen können. Die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.