Urheberin entschuldigt sich : Russe in Euskirchen erschlagen? Polizei warnt vor Fake News

Seit dem Wochenende macht in sozialen Netzwerken ein Video die Runde, in dem behauptet wird, im nordrhein-westfälischen Euskirchen sei ein junger Russe von Ukrainern getötet worden. Nur: Die Geschichte stimmt nicht.

In dem Video ist eine Frau zu sehen, die unter Schluchzen die angebliche Erzählung einer Freundin wiedergibt: Demnach sei in Euskirchen, einer 58.000-Einwohner-Stadt am Rhein, ein 16-jähriger Russe von einer Gruppe Ukrainer überfallen und totgeschlagen worden. Die zuständige Bonner Polizei betont jedoch, dass es keine Hinweise auf einen solchen Vorfall...

