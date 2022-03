Verhandlungen im Ukraine-Krieg : Russland zieht offenbar erste Truppen aus Kiew und Tschernihiw ab

Als Zeichen des Entgegenkommens will Russland seine „militärischen Aktivitäten“ in der Ukraine reduzieren. Das teilte Vize-Verteidigungsminister Alexander Fomin am Dienstag mit. Aus Kiew und Tschernihiw wird der Rückzug russischer Soldaten gemeldet.

Die jüngsten russisch-ukrainischen Verhandlungen am Dienstag in Istanbul seien „bedeutsam“ gewesen, gaben die Unterhändler aus Moskau bekannt. Auch die ukrainische Seite äußerte sich zuversichtlich und sprach davon, dass nach den Verhandlungen von Istanbul nun ein Treffen der Staatschefs beider Seiten möglich erscheine. Erste derartige Ankündigung nac...

