Ukraine-Krieg : „Schockstarre“: Bäcker planen mehrere Preiserhöhungen

Brot und Brötchen verteuern sich um bis zu zehn Prozent. Wie sich der Krieg auf einen norddeutschen Bio-Großbäcker und andere Betriebe auswirkt.

Durch den russischen Krieg in der Ukraine werden deutsche Verbraucher auch bei Brot und Brötchen bald noch tiefer in die Tasche greifen müssen. Nachdem viele Bäcker die Preise im ersten Quartal bereits wegen schlechter Ernten und gestiegener Energiekosten angehoben haben, deuten sich für den Jahresverlauf weitere Erhöhungen an. Die Gründe sind vielfäl...

